Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali içler acısı!
Usta oyuncu Kadir İnanır, kasım ayınca rahatsızlanmıştı. İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması tespit edilmişti. Rahatsızlandığı Muğlada 22 gün hastanede tedavi görmüştü. Usta oyuncu, yoğun bakım tedavisinin ardından Kuruçeşmede objektiflere yansıdı. Son hali ise içler acısı...
Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda aniden rahatsızlanıp hastaneye yatırılmıştı. 22 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. İnanır'ın verdiği kilolar oldukça dikkat çekti. Bakın son hali nasıl görünüyor...
Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.
Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.
22 günün ardından tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edilerek evinde dinlenmeye başladı.