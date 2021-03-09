Yoğun bakımda tedavi gören ATV Çukurova oyuncusu Selin Yeninci'nin son durumu

Son olarak ise 11 gündür hastanede yatan Selin Yeninci, hasteneden taburcu oldu. Yeninci'nin tedavisi hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi:

"Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır.''