Yoğun bakımda tedavi gören ATV Çukurova oyuncusu Selin Yeninci'nin son durumu
Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'yi oynayan Selin Yeninci Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sağlık durumuna ilişkin son bilgi geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini oynayan ünlü oyuncu Selin Yeninci'nin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Yeninci'nin koronavirüse yakalanmasıyla Bir Zamanlar Çukurova setinde koronavirüs paniği yaşandı. Güzel oyuncu ise ilk olarak evde karantinaya alındı fakat durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.
Selin Yeninci'nin durumu hastanede de kötüleşince yoğun bakım ünitesine alındı, entübe edildi. Geçtiğimiz günlerde hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Yeninci'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun da hızla iyiye gittiği açıklanmıştı.
Son olarak ise 11 gündür hastanede yatan Selin Yeninci, hasteneden taburcu oldu. Yeninci'nin tedavisi hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi:
"Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır.''
''Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür.''