Yoğun bakımda 50. evlilik yıldönümlerini kutladılar!

Tüm fedakarlığımıza değdiğini gösterdi

Rehabilitasyon hemşiresi, kutlamaya ilişkin “Küçük bir pastanın üzerine mum yerine 50 şekli koyduk çünkü oksijen tanklarının yakınında onları yakamıyorsunuz. Düğün Marşı’nı çaldığımız esnada hastalar, sahip oldukları az güce rağmen el ele tutuştu. İnanılmaz bir andı, çok güzeldi. Sadece bu dakikalar bize yaptığımız tüm fedakarlıkların boşuna olmadığını gösterdi. Giancarlo, eşine onu ne kadar sevdiğini tekrar tekrar söyledi. Gözyaşlarına boğulduk. Hayatta kovaladığınız tüm sevgiyi o odada hissedebiliyordunuz” açıklamasını yaptı.