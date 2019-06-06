Yoğun bakıma kaldırılmıştı! İrem Derici'den bomba itiraflar!
İrem Derici, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve bomba açıklamalarda bulundu.
Bir dönem 42 kiloya kadar düşen ve anoreksiya tedavisi gören İrem Derici, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olarak Müge ve Gülşen'e samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, hastalığını ve hakkında merak edilenleri şu sözleriyle anlattı:
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''Su şişesi açamıyordum, evimin kapısını açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. Sadece domatesle besleniyordum. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum. Bir kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm.
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Sesim gider diye korkmadım, ölürüm diye bir korkum da yoktu. O dönem yaptığım en büyük hata ailemi dinlememek oldu.
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Yoğun bakıma düşene kadar tedavi olmadım. Psikolojik tedavi görmeyi reddettiğim için bu hallere düştüm. Çok korkunç günler geçirdim. Beden düzeldi tamam ama kafa o kadar bozuldu ki...
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