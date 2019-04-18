Yoğun bakıma kaldırılan Orhan Gencebay'ın son hali Hastaneden ilk fotoğraf...
Dün göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'a kaldırıldığı hastanede stent takılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Bugün eşi Sevim Emre'den müjdeli haberin gelmesinin ardından Gencebay'ın hastane odasından ilk fotoğrafı Beyoğlu Belediyesi eski başkanı Ahmet Misbah Demircan paylaştı.
Orhan Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener yaptığı açıklamada,"Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik.
Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor dedi.
'Berhudar olsunlar'
Ünlü sanatçıyı hastane odasında ziyaret eden Beyoğlu Belediyesi eski başkanı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı
Ne olmuştu: Usta sanatçı Orhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ardından ise anjiyo operasyonu geçirdi. 74 yaşındaki Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı.