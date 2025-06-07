Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın son haline bakın! 29,5 kiloya düşmüş
|
Dolandırıcılık suçundan cezaevine giren ve 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı. Candan’ın hastane odasından fotoğrafı paylaşıldı.
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.
17
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Candan yoğun bakımda tedavi görüyor.
27
Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabında ablasının sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapmıştı.
37
Tasarımcı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
47