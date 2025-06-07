Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın son haline bakın! 29,5 kiloya düşmüş

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.