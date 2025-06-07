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Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın son haline bakın! 29,5 kiloya düşmüş

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Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın son haline bakın! 29,5 kiloya düşmüş

Dolandırıcılık suçundan cezaevine giren ve 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı. Candan’ın hastane odasından fotoğrafı paylaşıldı.

Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın son haline bakın! 29,5 kiloya düşmüş - Resim: 1

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.

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Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın son haline bakın! 29,5 kiloya düşmüş - Resim: 2

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Candan yoğun bakımda tedavi görüyor.

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Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın son haline bakın! 29,5 kiloya düşmüş - Resim: 3

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabında ablasının sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapmıştı.

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Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın son haline bakın! 29,5 kiloya düşmüş - Resim: 4

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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