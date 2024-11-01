Yoğun bakıma alınmıştı! Nuri Alço'dan ilk kare geldi, eşi paylaştı
Önceki gün bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olan Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço sevenlerini korkutmuştu. Alço'dan yeni haber ve fotoğraf geldi.
Geçtiğimiz aylarda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zor günler geçiren, üzerine kalp probleminin de olduğu öğrenilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya Ankara'da kalp pili takılmıştı.
Bir süredir bağırsak tıkanıklığıyla da mücadele eden Alço, geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirmişti. Ünlü oyuncunun kalp pili taşıması nedeniyle ameliyatın riskli olduğunu bildirilmişti.
Operasyon sonrası tedavisine yoğun bakımda devam edilen Yeşilçam'ın yıldız isminden yeni haber geldi.
Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, Nuri Alço'nun normal odaya alındığının müjdesini vererek son halini paylaştı.