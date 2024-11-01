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Yoğun bakıma alınmıştı! Nuri Alço'dan ilk kare geldi, eşi paylaştı

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Yoğun bakıma alınmıştı! Nuri Alço'dan ilk kare geldi, eşi paylaştı

Önceki gün bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olan Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço sevenlerini korkutmuştu. Alço'dan yeni haber ve fotoğraf geldi.

Yoğun bakıma alınmıştı! Nuri Alço'dan ilk kare geldi, eşi paylaştı

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zor günler geçiren, üzerine kalp probleminin de olduğu öğrenilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya Ankara'da kalp pili takılmıştı.

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Yoğun bakıma alınmıştı! Nuri Alço'dan ilk kare geldi, eşi paylaştı

Bir süredir bağırsak tıkanıklığıyla da mücadele eden Alço, geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirmişti. Ünlü oyuncunun kalp pili taşıması nedeniyle ameliyatın riskli olduğunu bildirilmişti.

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Yoğun bakıma alınmıştı! Nuri Alço'dan ilk kare geldi, eşi paylaştı

Operasyon sonrası tedavisine yoğun bakımda devam edilen Yeşilçam'ın yıldız isminden yeni haber geldi.

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Yoğun bakıma alınmıştı! Nuri Alço'dan ilk kare geldi, eşi paylaştı

Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, Nuri Alço'nun normal odaya alındığının müjdesini vererek son halini paylaştı.

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