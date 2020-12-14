Yoğun bakım yatak kapasitesi artırıldı! Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da alarm
ANTALYA aldığı tedbirler sayesinde turizm sezonunu sorunsuz geçirdi. Yaz aylarında yönetilebilir seviyelerle geçirilen salgının hızı, kış mevsimiyle birlikte arttı. Bununla birlikte kentte tedbirler arttırıldı.
Antalya'da kış mevsimiyle birlikte vaka sayısında artış yaşandı. Uzmanlar, kentteki vakaların artışının sebepleri arasında ev ziyaretleri, aile içi bulaş, yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle başta Konyaaltı Sahili olmak üzere vatandaşların kalabalık ortamlarda yer alması, alışveriş merkezlerinin etkisi olduğuna dikkati çekti.
Vaka oranı 1 haftada iki katına çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Antalya'daki vaka oranlarının bir hafta içerisinde iki katına çıktığını, yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin yüzde 71 oranında dolduğunu belirtti. Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı.
Salgının başından bu yana koronavirüs tedavisinde kullanılan 100 bin kutu ilaç hastalara verildi. 500 kişilik filyasyon ekibi ise hiç durmadan hizmet veremeye devam ediyor.
Banklar yasaklandı, caddelere girişler sınırlandırıldı
Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler de alan Antalya Valiliği, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi. Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı. Maske ve fiziki mesafeye uymayan vatandaşlar tek tek uyarılıyor.