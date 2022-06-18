YKS'ye kulağında küpeyle girmeye kalktı 2 dakikayla sınavı kaçırdı
YKS'ye girmek isteyen gençler kuralları doğru okumayınca zor anlar yaşıyor. Küpesini elleriyle çıkartıp içeriye aldığı gencin geri çıktığını gören kadın polis memuru, "Geç kaldın, geç kaldın" diyerek genci doğru sınav binasına yönlendirdi. Salonu yanlış çıkınca koşarak doğru fakülte binasına giden genç sınavı 2 dakikayla kaçırdı
Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için gelen bir genç, ilk önce küpeleriyle vakit kaybetti, ardından yanlış binaya geldiğini öğrendi. Küpesini elleriyle çıkartıp içeriye aldığı gencin geri çıktığını gören kadın polis memuru, "Geç kaldın, geç kaldın" diyerek genci doğru sınav binasına yönlendirdi. Salonu yanlış çıkınca koşarak doğru fakülte binasına giden genç sınavı 2 dakikayla kaçırdı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 yılı YKS'nin ilk oturumu TYT, ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da da saat 10.15’de başladı. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği okul ve fakülteler önünde yoğunluk oluşturdu. Adayların en yoğun olarak sınava girdiği noktalardan biri de Akdeniz Üniversitesi oldu. Tüm adayların aileleriyle araçla yerleşkeye girmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik düzeni polisler tarafından sağlandı. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte adaylar ve aileler sınav saatini gölgelik alanlarda bekledi.
Saat 09.00’da kapıların açılmasıyla adaylar aileleri ve sevdiklerince salona uğurlandı. Sırayla salona alınan adayların üzerleri detaylı şekilde arandı. Salona metal eşya, etiketi bulunan su, anahtarlık, bozuk para ve kolyeler alınmadı.
Bazı ailelerin çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlemlendi. Saatin 10.00’a yaklaşmasıyla birlikte görevliler dışarı çıkıp veli ve adayları, son dakikaların yaklaştığını belirterek uyarılarda bulundu. Sınava son dakikada gelen adaylar ise koşarak salona girdi. Bazı adaylar üzerindeki aksesuar ve eksik belge nedeniyle vakit kaybetti.