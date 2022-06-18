YKS'ye kulağında küpeyle girmeye kalktı 2 dakikayla sınavı kaçırdı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 yılı YKS'nin ilk oturumu TYT, ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da da saat 10.15’de başladı. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği okul ve fakülteler önünde yoğunluk oluşturdu. Adayların en yoğun olarak sınava girdiği noktalardan biri de Akdeniz Üniversitesi oldu. Tüm adayların aileleriyle araçla yerleşkeye girmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik düzeni polisler tarafından sağlandı. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte adaylar ve aileler sınav saatini gölgelik alanlarda bekledi.