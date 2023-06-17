YKS'nin ilk oturumu sona erdi: 3.5 milyon aday yarıştı! Kimisi kapıda kaldı, kimisi yanlış okula gitti! Gözyaşları sel oldu...
ÖSYM’nin düzenlediği YKS’nin ilk oturumu bugün saat 10.15-13.00 arası yapıldı. İlk oturum olan TYT’nin süresi 30 dakika artırılarak 135’ten 165 dakikaya uzatıldı. TYT’de 3 milyon 527 bin 466 aday yarıştı. Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalanlar yetişmek için koşarken bazı öğrenciler kapıda kaldı. Kimliğini kaybedenler ise soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı. İşte yurdun dört bir yanında yaşanan dramatik olaylar...
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 aday katıldı.
Geçen seneden 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonun üzerinde adayın girdiği ilk oturum toplam 228 sınav merkezinde uygulandı. 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanan TYT oturumunda 465 bin 18 kişi ise görev aldı.
TYT'de adaylar Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruyu cevaplamaya başlarken sınav süresi ise 165 dakika olarak belirlendi.
Aynı isimdeki farklı ilçedeki okula gittiler, 1 seneleri heba oldu
Samsun’da YKS’ye girmek isteyen 100’e yakın öğrenci, sınav kağıdında 19 Mayıs Lisesi ibaresini görünce, girecekleri okuldan 43 kilometre uzaktaki aynı isimli başka bir okula gidince sınava giremeyerek 1 yıllık çalışmalarını heba etti.