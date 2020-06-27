YKS'deki Mabel Matiz sorusu Twitter'da TT listesine girdi şarkıcıdan açıklama geldi

Üniversite sınavı YKS’nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi TYT sona erdi. Gözler 2020 TYT soru ve cevaplarına çevrilmişken sınav sonrası TYT Türkçe testindeki bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısının bir sözüne yer verilen soru çok konuşuldu. Şarkıcı Matel Matiz de konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.