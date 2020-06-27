YKS'deki Mabel Matiz sorusu Twitter'da TT listesine girdi şarkıcıdan açıklama geldi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde şarkıcı Mabel Matiz'in 'Fırtınadayım' şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği soruldu. Gündeme bomba gibi düşen soru sosyal medyada TT listesine girerken Mabel Matiz ilk açıklama geldi.
Üniversite sınavı YKS’nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi TYT sona erdi. Gözler 2020 TYT soru ve cevaplarına çevrilmişken sınav sonrası TYT Türkçe testindeki bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısının bir sözüne yer verilen soru çok konuşuldu. Şarkıcı Matel Matiz de konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde öğrencilere, ”Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil' cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” sorusu yöneltildi. Bu sözler, şarkıcı Mabel Matiz'in ‘Fırtınalar' adlı şarkısında da geçen sözler olması sebebiyle TYT'ye damgasını vurdu.
Esas itibariyle TYT Türkçe testinde Mabel Matiz doğrudan konu alınmadı. Sadece Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade ettiği soruldu.
Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” şeklinde bir soru soruldu.