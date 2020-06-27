YKS'deki Mabel Matiz sorusu Twitter'a damga vurdu herkes bunu konuşuyor
Üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde şarkıcı Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısından sözler soruda yer alınca yer yerinden oynadı.
YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te başladı ve 165 dakikada tamamlandı. Sınavın Tükçe testinde ise Mabel Matiz'in bir şarkısında geçen cümlenin anlamı soruldu.
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Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu.
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Soruda geçen "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alıyor. Mabel Matiz, sınavın ardından sosyal medya Twitter'da gündem oldu.
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İşte Mabel Matiz sorusuyla alakalı Twitter'da yapılan o paylaşımlardan bazıları...
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