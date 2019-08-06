YKS tercih sonuçları açıklandı ÖSYM sonuç sayfası nereden bakılır?
YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sayfasına çevrilmişti. Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin YKS tercih sonuçları bugün saat 12.00'de ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası nasıl açılır?
YKS tercih sonuçları bugün açıklandı. Binlerce öğrenci hayalindeki üniversiteye yerleşmek için tercihini yapmış ve gözünü ÖSYM'nin YKS sonuç sayfasına çevirmişti. YKS tercih sonuçları bugün saat 12.00'de erişime açıldı. YKS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler için yeniden ek yerleştirme yapılacak. Üniversite kayıtları ise 19 Ağustos'tan itibaren başlayacak.
Peki YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından nasıl sorgulanır? YKS tercih sonuçları haberimizde...
Öğrenciler YKS tercih sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. YKS sonuç belgesi posta ile adrese gönderilmeyecek.
YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından istedikleri üniversiteye yerleşenler kayıtlarını yaptıracak, yerleşemeyen adaylara ise ya ek yerleştirme bekleyecek ya da bir yıl daha hazırlanacak.
SONUÇLAR BAYRAM ÖNCESİ DEMİŞTİ: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı’ndan önce açıklanacağını bildirdi.