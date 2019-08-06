YKS tercih sonuçları açıklandı ÖSYM sonuç sayfası nereden bakılır?

YKS tercih sonuçları bugün açıklandı. Binlerce öğrenci hayalindeki üniversiteye yerleşmek için tercihini yapmış ve gözünü ÖSYM'nin YKS sonuç sayfasına çevirmişti. YKS tercih sonuçları bugün saat 12.00'de erişime açıldı. YKS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler için yeniden ek yerleştirme yapılacak. Üniversite kayıtları ise 19 Ağustos'tan itibaren başlayacak.