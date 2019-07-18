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YKS sonuçları açıklandı peki tercih nasıl yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler

YKS sonuçları açıklandı peki tercih nasıl yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler

2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercihler için gün saymaya başladı. Doğru meslek ve üniversite tercihi, adayların geleceğini etkileyebilecekken, uzmanlardan öğrencilere uyarılar geldi.

YKS sonuçları açıklandı peki tercih nasıl yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler - Sayfa 1

Zorlu geçen bir sınav maratonu ve YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber başlayan tercih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, sürecin faydalı bir şekilde işlemesi için öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.

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YKS sonuçları açıklandı peki tercih nasıl yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler - Sayfa 2

Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, şunları söyledi: “Tercih yaparken neyi seçeriz ya da nelerden vazgeçeriz? Zorlu bir dönemi tamamladınız aylarca belki yıllarca testler, kitaplar, konu tamamlamaları arasında gidip geldiniz. Netler, puanlar belki rüyalarınıza girdi. Sonuçlar açıklandı ve elinizde tercih yapacağınız puanlar, başarı sıraları var artık. Şimdi faklı bir dönem bekliyor sizi; Tercihler! Şimdi hangi üniversite, hangi bölüm, puanlar ne olacak, acaba yerleşebilir miyim soruları var kafanızda…”

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YKS sonuçları açıklandı peki tercih nasıl yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler - Sayfa 3

Kendinize şunu sorun: Bu sürecin en doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tözeniş, meslek seçiminde en önemli şeyin kendini tanımak olduğunu kaydederek “Nasıl tercih yapılır ya da doğru tercih listesi nasıl oluşturulur? Bu çok teknik bir soru, her şeyden önce puanları ve başarı sıralarını bir kenara bırakın. Kendinize şunu sorun: Nelerden mutlu olurum? Nelerle uğraşmak bana keyif verir? Neleri yaparken zamanın farkında olmam? Bu soruların cevaplarını verin ki hangi meslek sizin cevaplarınıza uygun kişilik özelliklerini ve yetenekleri gerektiriyor onları da bulmuş olursunuz” tavsiyesinde bulundu.

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YKS sonuçları açıklandı peki tercih nasıl yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler - Sayfa 4

Üniversiteler ziyaret edilmeli: Tercih edilecek üniversite ve bölüm konusunda mutlaka o üniversitenin ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, önerilerini şöyle sıraladı:

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