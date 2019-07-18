YKS sonuçları açıklandı peki tercih nasıl yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Kendinize şunu sorun: Bu sürecin en doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tözeniş, meslek seçiminde en önemli şeyin kendini tanımak olduğunu kaydederek “Nasıl tercih yapılır ya da doğru tercih listesi nasıl oluşturulur? Bu çok teknik bir soru, her şeyden önce puanları ve başarı sıralarını bir kenara bırakın. Kendinize şunu sorun: Nelerden mutlu olurum? Nelerle uğraşmak bana keyif verir? Neleri yaparken zamanın farkında olmam? Bu soruların cevaplarını verin ki hangi meslek sizin cevaplarınıza uygun kişilik özelliklerini ve yetenekleri gerektiriyor onları da bulmuş olursunuz” tavsiyesinde bulundu.