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YKS sınavı öncesi akın! İstanbul'da Zuhuratbaba, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ziyaret edildi

YKS sınavı öncesi akın! İstanbul'da Zuhuratbaba, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ziyaret edildi

TÜRKİYE'de, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenci ve veliler, türbelere giderek dua etti. İstanbul'da Zuhuratbaba Türbesi her sınav öncesi olduğu gibi yine dolup taştı. Şanlıurfa'da ise aileler Balıklıgöl'de dua etti.

YKS sınavı öncesi akın! İstanbul'da Zuhuratbaba, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ziyaret edildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan "Temel Yeterlilik Testi" sınavında yaklaşık 2 milyon 600 bin aday ter dökecek. Sınava bir gün kala Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne gelen öğrenci ve veliler, pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan türbe çevresinde dua etti. 

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YKS sınavı öncesi akın! İstanbul'da Zuhuratbaba, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ziyaret edildi

Zuhuratbaba Türbesi'ne erken saatlerde gelen öğrenci ve veliler, duaların ardından yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı. 

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YKS sınavı öncesi akın! İstanbul'da Zuhuratbaba, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ziyaret edildi

Türbenin ziyarete kapalı olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre yoğunluğun daha az olduğu görüldü. Bazı veliler de türbeye yalnız gelerek dua okudular.

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YKS sınavı öncesi akın! İstanbul'da Zuhuratbaba, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ziyaret edildi

Kızıyla birlikte türbeye gelen Arzu İbrikçi, "Kızım için geldim, her cuma geliyoruz. Allah, herkesin hakkında hayırlısını versin. Rabbim, yarın sınava girecek gençlere zihin açıklığı versin. O, elinden geleni yaptı. Artık takdir Allah'ın. Pandemi nedeniyle kapalı ama yine de gelip dua ediyoruz" dedi.

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