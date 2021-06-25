YKS sınavı öncesi akın! İstanbul'da Zuhuratbaba, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ziyaret edildi

Kızıyla birlikte türbeye gelen Arzu İbrikçi, "Kızım için geldim, her cuma geliyoruz. Allah, herkesin hakkında hayırlısını versin. Rabbim, yarın sınava girecek gençlere zihin açıklığı versin. O, elinden geleni yaptı. Artık takdir Allah'ın. Pandemi nedeniyle kapalı ama yine de gelip dua ediyoruz" dedi.