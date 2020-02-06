YKS başvuru ücreti 2020 kaç para ÖSYM YKS başvuru ekranı

Üniversite sınavı olan YKS başvuruları 5 Şubat Çarşamba günü başladı. YKS başvuruları 3 Mart'a kadar devam edecek. 2020 yılında YKS sınavları 20-21 tarihinde yapılacak. Öğrenciler YKS sınavı için sınav başına 70 lira ücret ödeyecek. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrenciler ise 140 lira ödeyecek. ÖSYM'nin yayınladığı YKS 2020 kılavuzuna göre sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.