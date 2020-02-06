YKS başvuru ücreti 2020 kaç para ÖSYM YKS başvuru ekranı

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Üniversite sınavı olan YKS bu sene 20-21 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları ise 5 Şubat Çarşamba günü başladı. YKS kılavuzuna gire başvuruları 3 Mart'ta sona erecek. YKS başvuru ücreti her sınav için 70 lira oldu. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrenciler ise 140 lira ödeyecek. İşte YKS başvuru yapma ekranı AİS girişi
Üniversite sınavı olan YKS başvuruları 5 Şubat Çarşamba günü başladı. YKS başvuruları 3 Mart'a kadar devam edecek. 2020 yılında YKS sınavları 20-21 tarihinde yapılacak. Öğrenciler YKS sınavı için sınav başına 70 lira ücret ödeyecek. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrenciler ise 140 lira ödeyecek. ÖSYM'nin yayınladığı YKS 2020 kılavuzuna göre sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.
İlk kez başvuracak olan öğrenciler ise ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla müracatlarını tamamlayabilecekPeki, YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte, YKS 2020 başvurusu hakkında bazı bilgiler
Üniversite hayali kuran binlerce kişinin merakla araştırdığı YKS başvurusu için müracaat sürecine girildi. İlk kez YKS başvurusu yapacak olan öğrencilerin ÖSYM başvuru merkezleri, daha önce başvuruda bulunmuş olan ve fotoğrafı en az 50 ay içerisinde sisteme eklenmiş olan öğrencilerin ise ÖSYM internet sitesinden gerçekleştireceği başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR: YKS başvurusu için beklenen güne girildi. Binlerce öğrencinin üniversiteli olma hayalinde önemli bir basamak olan YKS başvurusu, 6 Şubat Perşembe günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla gerçekleşecek olan YKS başvurusu için kılavuz bilgilerini de yayımlayan ÖSYM, AYT, TYT ve YDT başvurusu için detayları öğrencilerle paylaştı