Yıpranma primi erken emekli ediyor! İkramiye de ödeniyor
Erken emekliliği mümkün kılan yöntemlerden biri de ‘yıpranma payı’. Buna ‘fiili hizmet süresi zammı’ da deniyor. Yıpranma hakkından hem SGK'ya tabi çalışan işçiler hem de memurlar faydalanabiliyor. İşte tüm detaylar...
Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar ilave prim elde ediyor. İlave primler, emeklilik primine ekleniyor ve ihtiyaç duyulan primin daha erken tamamlanmasını sağlıyor. Bu yolla yılda kazanılan prim 180 güne kadar çıkabiliyor. Yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor.
Posta'da yer alan habere göre bu haktan yararlanan mesleklerde çalışanlar, sektörüne göre her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün veya 180 gün fazladan süre kazanıyor.
En fazla ek prim hakkı da madencilere sağlanıyor. Maden işçileri için 180 gün yani 6 ay ek prim verilebiliyor.
Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor. Maden işçisi 43 yaşında emekli olabiliyor.