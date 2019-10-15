Yine yerdeyim deyip paylaştı! Aleyna Tilki'nin mini elbiseli pozu olay oldu
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tİlki'nin mini elbiseli pozu olay oldu.
19 yaşında olmasına rağmen şarkılarıyla milyonlara ulaşıp binlerce hayran edinen Aleyna Tilki, eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya uçan Tilki cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı.
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Aleyna Tilki, gözlüklü yeni imajını mini elbisesiyle verdiği poz ile takipçilerini beğenisine sundu.
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Tilki paylaşımına, "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum." notunu ekledi.
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Aleyna Tilki'nin pahalı ayakkabıları ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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