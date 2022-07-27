Yine sessiz kalamadı! Demet Akalın yumurtaya gelen zamma öyle bir tepki gösterdi ki...
Pop müziğinin yıldızı olarak bilinen, şarkılarıyla sahne performansıyla, dobra tavırlarıyla akıllara kazınan Demet Akalın yumurta fiyatlarına gelen zammı eleştirdi. Twitter hesabından olaya tepki gösteren Akalın taksi şoförüyle konuşmasını anlatarak bakın ne dedi...
Seneler önce mankenlik kariyerini geride bırakarak, müzik piyasasına adım atan, şarkılarıyla gönülleri fetheden Demet Akalın yumurta fiyatlarına gelen zammı duyunca tepki gösterdi. Akalın twitter hesabından taksi şoförüyle arasında geçen diyaloğu takipçileriyle paylaştı, bakın ne dedi. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 30'luk yumurta kolisinin 60 TL olduğunu öğrenince tepki gösterdi. Bir taksiciyle arasında geçen diyaloğu paylaşarak mültecilere tepki gösterdi.
Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, son çıkışıyla yine adından söz ettirdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, yumurta fiyatlara gelen zamma tepki gösterdi.