Yine İngiliz yine estetik rehinesi! İngiliz kadın parayı ödeyemeyince İstanbul'da mahsur kaldı iddiası

Acı içinde çığlık attı

Rose ile birlikte İstanbul'da bulunan 22 yaşındaki arkadaşı Rachel Mucha, şunları söyledi: "Chloe kendini daha iyi hissetmek istiyordu. Göğüslerinin görünüşünden nefret ediyordu ve bu yüzden İngiltere'den çok daha ucuz olan Türkiye'de ameliyat rezervasyonu yaptırdı. Pazartesi günü uçtuk ve salı günü ameliyat oldu. Doktorlar ameliyatın iyi gittiğini söyledi ama Chloe kendine geldiğinde acı içinde çığlık atıyordu."