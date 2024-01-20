Yine İngiliz yine estetik rehinesi! İngiliz kadın parayı ödeyemeyince İstanbul'da mahsur kaldı iddiası
İNGİLTERE vatandaşlarının gözde estetik merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'de son dönemde yaşananlar iki ülke arasında gerilim yarattı. Son olarak da 22 yaşındaki bir kadının meme dikleştirme ameliyatı sonrası acılar içinde Türkiye'de mahsur kaldığı iddia ediliyor.
Brezilya kalçasına sahip olmak için Türkiye'ye gelen ve ardından ameliyat masasında pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Melissa Kerr'den sonra şimdi de meme dikleştirme operasyonu sonrası dayanılmaz acılar çekip Türkiye'de mahsur kalan Chloe Rose gündemde. İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail'in haberine göre; 2.800 pounda (yaklaşık 107 bin lira) mal olan meme ameliyatının ardından genç annenin meme uçları öldü.
Halifax, Batı Yorkshire'da yaşayan 22 yaşındaki Chloe Rose, meme dikleştirme ameliyatı için 2.800 pound ödedikten sonra Türkiye'de bıçak altına yattı. Bir çocuk annesi olan Rose, beş saat süren ameliyattan sonra uyandığında ameliyatın ciddi şekilde yanlış gittiğini gördü. Rose'un İstanbul'daki arkadaşları, cerrahların göğüslerinden çok fazla deri aldığını, bunun da meme uçlarında kan dolaşımı kaybı yaratarak nekroza (vücut dokusunun ölümü) neden olduğunu iddia ediyor.
Doktorların ihmali reddettiğini söylenen Türk hastanesinde kalmak için para ödemesi söylendiği iddiasının ardından ailesi ve arkadaşları, Rose'un İngiltere'ye geri gönderilmesi için insanların para toplamasına olanak tanıyan, kâr amacı gütmeyen GoFundMe'de bir sayfa oluşturdu.
Acı içinde çığlık attı
Rose ile birlikte İstanbul'da bulunan 22 yaşındaki arkadaşı Rachel Mucha, şunları söyledi: "Chloe kendini daha iyi hissetmek istiyordu. Göğüslerinin görünüşünden nefret ediyordu ve bu yüzden İngiltere'den çok daha ucuz olan Türkiye'de ameliyat rezervasyonu yaptırdı. Pazartesi günü uçtuk ve salı günü ameliyat oldu. Doktorlar ameliyatın iyi gittiğini söyledi ama Chloe kendine geldiğinde acı içinde çığlık atıyordu."