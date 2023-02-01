Yine eski eş dehşeti! Barışmadı diye kanlar içinde bıraktı! Her detayı korkunç
Sakarya'da korkunç bir olay yaşandı. Dini nikahlı eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın saldırıya uğradı. Sokak ortasında dini nikahlı eski eşinin saldırısına uğrayan kadın yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kaldı. Kadın hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan dini nikahlı eş polise teslim oldu.
Korkunç olay, Sakarya Pamukova'da meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö., barışmak istemeyen dini nikahlı eski eşine sokak ortasında saldırdı. Y.Ö., genç kadını yüzünden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Olay, akşam saatlerinde Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ö. (33), dini nikahlı eski eşi G.Ç. (31) ile barışmak istedi. Dini nikahlı eski eşinin barışma isteğini kabul etmeyen kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı.
Y.Ö., bıçakla G.Ç.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.