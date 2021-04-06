Yine Çin yine yeni bir salgın! Korona bitmeden 'domuz vebası' salgını başladı
Koronavirüs belasının başlangıç noktası olan Çin'de yeni bir salgın başladı. Çin'de devlete ait bir çiftlikte 600 domuzda domuz vebası tespit edildi...
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikte, Afrika domuz vebası (ASF) saptandı. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde domuz vebası tespit edildiğini açıkladı.
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde devlete ait çiftlikten gelen ilk bilgilere göre, Afrika domuz vebası bu tesiste bulunan 33 hayvana bulaştı, 6 hayvan ise telef oldu.
Hayvanlar itlaf edildi
Bakanlığın salgının tespitinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde kalan hayvanlar itlaf edildi. Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.
Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü. Çin'de ise 2018’de 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin domuz itlaf edilmişti.