Yine Çin yine yeni bir salgın! Korona bitmeden 'domuz vebası' salgını başladı

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikte, Afrika domuz vebası (ASF) saptandı. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde domuz vebası tespit edildiğini açıkladı.