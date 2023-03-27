Yine 'beyaz kum' faciası! Bodrum'u Maldivler'e çevirme sevdası sahilleri öldürecek
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otelin sahile beyaz kum döktüğü belirlenince zabıta ekipleri hemen müdahale etti. Ekolojik dengeye ve insan sağlığına zarar verebileceği için döküm beyaz kum dökme işlemi durdurularak makinalar sahilden çıkarıldı.
Türkiye'nin en önemli turizm cennetlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile beyaz kum dökümünü, zabıta ekipleri müdahale ederek durdurdu. Bodrum turizm işletmecilerinin Maldivler yaratma sevdası turizm cennetinin güzelliklerini öldürmeyi her yıl denemeyi sürdürecek gibi görünüyor.
Bodrum'u Maldivler'e çevirmeye heves eden kimi işletmecilerin beyaz kum sevdası bitmiyor. Her yıl turizm sezonu başında karşılaşılan beyaz kum dökümü, bu sene de devam etti.
Bahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döküm işlemini durdurarak sahilden iş makinelerini çıkardı.
Vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahile yaklaşık 5 kamyon beyaz kumun döküldüğünü tespit ederek, tutanak tanzim etti.