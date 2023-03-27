Yine 'beyaz kum' faciası! Bodrum'u Maldivler'e çevirme sevdası sahilleri öldürecek

Türkiye'nin en önemli turizm cennetlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile beyaz kum dökümünü, zabıta ekipleri müdahale ederek durdurdu. Bodrum turizm işletmecilerinin Maldivler yaratma sevdası turizm cennetinin güzelliklerini öldürmeyi her yıl denemeyi sürdürecek gibi görünüyor.