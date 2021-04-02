Yine Artvin yine bir köy yandı! Facianın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin Ortaköy'e bağlı Soylu mahallesinden henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı. Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı. Gece boyu süren çalışmalarla yangın söndürülürken, felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşlı bir kadın, "Param yok pulum yok. Eşim yaşlı bana kim bakacak ? Param yandı, nüfus cüzdanım yandı” diye gözyaşı döktü.