Yine Artvin yine bir köy yandı! Facianın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin Yusufeli'nde çıkan yangının izleri yeni yeni silinirken bir korkutan haber de Ortaköy'e bağlı Soylu mahallesinden geldi. Çıkan yangında 7 ev yanarken, 8 ahır ve 3 samanlık da küle döndü. Gün ağarınca facianın boyutları daha net gözler önüne serildi. Vatandaşlar gözyaşı içinde yardım istedi...
Artvin Ortaköy'e bağlı Soylu mahallesinden henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı. Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı. Gece boyu süren çalışmalarla yangın söndürülürken, felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşlı bir kadın, "Param yok pulum yok. Eşim yaşlı bana kim bakacak ? Param yandı, nüfus cüzdanım yandı” diye gözyaşı döktü.
1 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kül oldu
Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, 11 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangın elektrik kontağından çıktı
Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı dedi.
Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin’in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.