Yılmaz Vural oğlunu atla gezdirdi görenlerin ağzı açık kaldı
Teknik direktör Yılmaz Vural, kendi adını taşıyan oğlu için Çeşme’de ilginç bir sünnet düğünü organize ederken görenler hayretler içerisinde izledi.
Son olarak Adana Demirspor'da görev alan ve şu an takım çalıştırmayan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, bu kez farklı bir konuyla gündem oldu.
Teknik direktör Yılmaz Vural, kendi adını taşıyan oğlu için Çeşme’de ilginç bir sünnet düğünü organize etti. Geleneksel kutlama, evde başlayıp Alaçatı sokaklarına taştı. 10 yaşındaki Yılmaz, sünnet kıyafetini giydikten sonra at üzerinde Alaçatı sokaklarını dolaştı.
Görenlerin ağzı açık kaldı: Aile yakınlarının da eşlik ettiği tur, tatilciler tarafından ilgiyle takip edilirken bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anlarda Seda-Yılmaz Vural çiftinin yaşadıkları heyecan objektiflere de yansıdı.
Seda Vural ve Yılmaz Vural çifti, tebrikleri kabul edip kalabalığı selamlayarak çıktıkları uzun turu noktaladı.