Yılmaz Özdil'in villasına yıkım için tebligat gönderildi!
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de eşinin üzerine kayıtlı villasıyla ilgili yeni gelişme. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villanın kaçak eklentilerinin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için tebligat gönderdi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil’in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villa için belediye, kaçak bölümlerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için tebligat gönderdi. Yılmaz Özdil villasıyla ilgili iddialar için ne demişti?
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu.
Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi.
Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu.