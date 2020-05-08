Yılmaz Özdil'in kaçak villası mühürlendi dikkat çeken maddeye bakın

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi.