Yılmaz Özdil-Nedim Şener'den Angelina Jolie'ye çağrı! Yunan sınırına bekleniyorsun
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ve Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, son köşe yazılarında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin özel elçisi olan dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye yer verdiler. Angelina Jolie'nin Türkiye'ye, Yunan sınırına gelmesi için çağrıda bulundular.
Türkiye'deki mültecilere Avrupa'nın kapılarının açılmasıyla Yunan sınırına akın yaşandı. Binlerce mülteci Avrupa'ya geçmek umuduyla yola çıktı fakat Yunanistan hukuksuz bir şekilde sınır kapılarını kapattı ve sınırı geçmek isteyen mültecilere adeta zulüm yapmaya başladı. Sınırda yaşanan üzücü olaylar her gün haberlere konu olurken Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ve Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de konularını köşelerine taşıdı.
Şener ve Özdil, köşe yazılarında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin özel elçisi olan Angelina Jolie'yi Yunan sınırına davet ettiler. Şener, ilk olarak 2011 yılında Türkiye'ye gelerek mülteci kamplarını ziyaret eden ardından da 2013 yılında Gaziantep ve Öncüpınar’daki konteyner kentini ziyaret eden Angelina Jolie'yi Yunanistan sınırına şu sözlerle davet etti:
"2011 yılı haziran ayında, Suriye’deki iç savaşın başında Hollywood’un ünlü ismi Angelina Jolie Türkiye’ye gelmiş, sığınmacıların kamplarını ziyaret etmişti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin özel elçisiydi ve o tarihte Suriye’den gelenlerin sayısı 10 binlerle ifade ediliyordu.''
''Ünlü sinema oyuncusu, 13 Eylül 2012’de de Gaziantep’e geldi ve Öncüpınar’daki konteyner kenti ziyaret etti. 'Şimdi on kat daha fazla sığınmacı var. Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici. Hiçbir yerde bunun gibi bir kamp görmedim' dedi ve gitti."