Yılmaz Özdil-Nedim Şener'den Angelina Jolie'ye çağrı! Yunan sınırına bekleniyorsun

''Ünlü sinema oyuncusu, 13 Eylül 2012’de de Gaziantep’e geldi ve Öncüpınar’daki konteyner kenti ziyaret etti. 'Şimdi on kat daha fazla sığınmacı var. Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici. Hiçbir yerde bunun gibi bir kamp görmedim' dedi ve gitti."