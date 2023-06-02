Cübbeli Ahmet'in jet ski pozu kadar ilginç bir ROK karesi

Evet aynen böyle… Yılmaz Özdil Sözcü TV’den ayrılmasaymış, Türk haber televizyonculuğu ve konuşan kafa müesses nizamını tarumar edecek bir projeyi hayata geçiriyormuş.

Hem de üç gün kalmış bu projeyi gerçekleştirmesine…

Hepsini dün öğrendim ve bu olayın perde arkasını bütün ayrıntısı ile anlatacağım.

Akdeniz neşesini bulmak için harekete geçiyorum

Her yerde bir kasvet var…

Yaz geldi ama Akdeniz neşesi henüz sahillerimize gelmedi.

Hadi sizi biraz bu kasvetli yankı odalarınızdan, durmadan, Erdoğan kazandığı için kutlama yapan Suriyeli videolarıyla dolu WhatsApp hücrelerinizden alıp götüreyim…

Hani Turgut Uyar şiirindeki gibi;

"Ah şimdi şu sensiz gecemde bana

Turgut kalk gidelim diyen bir dost olmalı…"

Bu gece o dost benim…

Yılmaz Özdil'in Burak Akbay'a götürdüğü proje

Bizim “Beyaz Balina İşsiz Mutlu Gazeteciler Kulübü’nde” anlatılanlara göre; konuşan kafa sistemini yerle bir edecek olay şöyle gerçekleşmiş.

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’nin başına geçtikten sonra, gazetenin ve televizyonun sahibi Burak Akbay’la görüşmüş.

Ona “Benim haber televizyonculuğu için yeni bir fikrim var” demiş.

Artık herkesin illallah dediği konuşan kafa programları yerine bir “Konuşan Kukla Kafalar” programı tasarlamış…

Her akşam haberlerden önce ve sonra 15 kuklanın memleket meselelerini tartışacağı bir “alternatif konuşan kafa” programı hazırlamış.

Her eğilim ve partiden konuşan kukla kafa

Her düşünceden kukla olacakmış.

Yani yandaş kuklalar, muhalif kuklalar…

Ersan Şen, Emin Çapa gibi sinirli ve bağırıp çağıran kuklalar…

Cem Küçük gibi muhaliflere “sen medeni ölüsün” diyen kuklalar…

Hatta ROK kuklalar…

Bu kukla konuşan kafalar, haberlerden önce ve sonra en ciddi memleket meselelerini yorumlayacakmış.

Konuşan kuklalar için bulunan gerçek sunucu

Bu programlar için bir sunucu bile bulmuş.

Oya Başar…

Onunla anlaşmışlar..

Hatta Yılmaz etrafına “Kukla konuşan kafaların paralarını bile önceden ödedim” demiş.

Yani kuklaları yaptırmaya başlamış.

Konuşan kukla kafaların işine neden son verildi

Program üç gün sonra başlıyormuş.

Ama Yılmaz Özdil ayrılınca, kuklaların da işine son verilmiş.

Şimdi o konuşan kukla kafalar da, daha işe başlamadan “Beyaz Balina İşsiz Mutlu Gazeteciler Kulübünün” üyesi oldu.

Yılmaz diyor ki, “Abi bu gidişle Beyaz Balina kulübü üyesi gazeteci sayısı Gazeteciler Cemiyeti’nin üye sayısını geçecek."

İlk işimiz bir lokal bulmak.

Ve eminim bizim kulübün lokali, hâlâ çay simit geleneğini sürdüren Cağaloğlu’ndaki Gazeteciler Cemiyeti lokalinden çok daha eğlenceli olacak.

ROK firarda mı: Cim bom bayramında neden yoktu

Bizim cemiyetin magazin haberlerine devam edeyim.

Haa ROK demişken, Rasim Ozan Kütahyalı bugünlerde ortada yok…

En tuhafı da, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bile ortada görünmedi…

Oysa biz bütün Fenerbahçeliler, onun sırtında sarı-kırmızı forma ile bizi ifrit edecek Beyaz TV şovuna hazırlamıştık kendimizi.

Biraz araştırdım.

Sonuç şu.

Acun Firar’da gibi ROK da firarda.

Cübbeli Ahmet'in jet ski pozu kadar ilginç bir ROK karesi

İzini İbiza adasında buldum.

Oraya İtalya sahillerinden Portofino’dan gelmiş.

Daha önce de Marsilya ve Palermo’daymış.

“Cruise” gezisinde yani. Üstelik yanında Nagehan da yok.

O burada gazeteciliğe devam ediyor.

Bir de fotoğrafını buldum ki, ona gıcık olanlar için çok iyi malzeme olur.

Üzerinde “Summer” yazan palmiye desenli bir tişört ve şort…

Sırt çantası…

Ve başında Sicilya yazılı bir beyzbolcu şapkası…

Tam ROK Firarda pozu…

Cübbeli Ahmet’in jet ski karesinden sonra gelen en ilgi çekici fotoğraf…

Yarın akşam ekranda bizi ifrit etmeye başlıyor

Niye dönüp Beyaz TV’deki spor programını yapmadığına gelince…

Galiba gerçek kutlamanın Fenerbahçe maçında olacağını tahmin etmiş ve o nedenle cruise gezisine çıkmış.

Ama bu akşam dönüyormuş ve yarın akşam Beyaz TV’de sarı-kırmızı forması ile Ali Koç ve Fenerbahçelileri ifrit etmeye hazırmış.

Fotoğrafına baktım…

Eminim bundan böyle Google’da ROK fotoğrafı arayan herkesin önüne ilk bu kare çıkar.

Samimi fikrimi söyleyeyim mi…

Onu ekranlardaki birçok konuşan kafadan çok daha ilginç ve eğlenceli buluyorum.

Mesela onunla bir program yapsak ve adını “Bir artı bir eşittir sıfır” koysak.

Eğlenceli olmaz mı…

Belki Yılmaz Özdil’in kukla konuşan kafa kadrosuna girerdik.

Cüneyt Özdemir dün bizim duygumuzu dile getirdi

Biraz da ciddi gazetecilerden haber vereyim…

Bugünlerde bizim arkadaş grubumuzun en büyük meselesi Hasan Abi…

Hasan Cemal yani…

Seçimi kaybettiği için üzülmesin diye, moralini düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Cüneyt Özdemir dün programında, “Madem kimse söylemiyor ben söyleyeyim. HDP, üçüncü sıraya koyarak Hasan Abi’ye ayıp etti” dedi.

Çok doğru.. Onun parlamentoya girmesi hem HDP, hem de Türkiye için çok iyi olacaktı.

Bense “Allah seni korudu. Düşünebiliyor musun, şimdi bu güzel yaz döneminde frakla Meclis’i açıp, sonra seçmen ve delege muhabbetine başlayacaktın” dedim.

Neyse dün Oscar’la normale döndü ve Ayşe ve Oscar’la birlikte Bodrum’a gitti.

Biliyorsunuz, Oscar onun filozof köpeği…

Belki çok önemli değil ama Bodrum’a giderken arabayı eşi Ayşe kullandı.

Çünkü Hasan Abi, ben ve Sedat Ergin gazetecilik mesleğinin araba kullanmayı bilmeyen üç utanç kaynağıyız.