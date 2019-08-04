Yılmaz Morgül'ün kaslı vücudu olay oldu kanserin ardından bakın ne yapmış
Konserlerinin yanı sıra tatil yapmayı da ihmal etmeyen Yılmaz Morgül, paylaştığı pozlarla en iyi vücudun kendisinde olduğunu iddia etti.
Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasıyla adından sıklıkla söz ettiren Yılmaz Morgül, son zamanlarda bambaşka birine dönüştü. Düzenli olarak spor yapan Morgül, kaslı görüntüleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.
Tatilden görüntülerini paylaşan Yılmaz Morgül, fit görüntüsünün sırrını da açıkladı. “Sanat dünyasında en iyi vücut bende” diyen Morgül, sağlıklı yiyecekler yediğini, düzenli egzersiz ve insan detoksu yaptığını belirtti.
Morgül kanseri yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını da sözlerine ekledi: Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım. Terapi ve dualarla yaşımı 21’e sabitledim. Mottom iyilik yap, dua al.”
Öte yandan Yılmaz Morgül geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasına katılmış, yarışlarda başarılı olamasa da hal ve hareketleriyle milyonların sevgisini kazanmıştı.