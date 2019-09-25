Yılmaz Morgül'ün göğüsleri sosyal medya gündemine oturdu leoparlı bornoz pozu

Morgül'ün göğüsleri, sosyal medya gündemine düşüp dilden dile konuşulunca gelen eleştirilere paylaşımının altına düştüğü not ile cevap verdi:

''Hayatta bir insanın başına her şey gelebilir. Hastalıklar dertler sorunlar olumsuzluklar hepsi bizim için birer imtihansa sınavları başarmak ta bizim elimizde.''