Yılmaz Morgül'ün göğüsleri sosyal medya gündemine oturdu leoparlı bornoz pozu
Yılmaz Morgül, Instagram hesabından leopar desenli bornozuyla pozlar paylaştı, göğüsleri sosyal medyanın diline düştü.
Geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programına katılan Yılmaz Morgül, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, kaslı vücudu uzun bir süre konuşulmuştu ki tarzını değiştiren Morgül, sosyal medyaya yüklediği ilginç bir slayt ile herkesi şaşırttı.
İmaj değişikliğine gide Yılmaz Morgül, Instagram hesabından leopar desenli bornozuyla fotoğraflarını paylaştı. Morgül'ün bornozlu fotoğraflarında dikkat çeken ayrıntı ise göğüsleri oldu.
Morgül'ün göğüsleri, sosyal medya gündemine düşüp dilden dile konuşulunca gelen eleştirilere paylaşımının altına düştüğü not ile cevap verdi:
''Hayatta bir insanın başına her şey gelebilir. Hastalıklar dertler sorunlar olumsuzluklar hepsi bizim için birer imtihansa sınavları başarmak ta bizim elimizde.''
''Yaşadıklarımla o kadar çok sıkıntılardan geçtim ki yılmadım mücadele ettim.Bütün kötü hastalıklardan da kötü insanlardan da kalbimi tertemiz tutarak kendimi tedavi ederek huzuru buldum.''