Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş'e tepki: Etmediği küfür kalmadı

''Kadroda olmak istedi'': Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş'le yıllar öncesine dayanan küslüklerini şu sözlerle anlattı: "Biz aynı şirketteydik ve ilk gazino çalışmamızdı. Gündeş, Fahrettin Aslan beni çağırdığında 'Yılmaz beni de söyle' dedi. O benden iki yıl önce albüm çıkararak piyasaya çıktı. Fahir Bey'e söyledim cevap vermedi. Sonra ben Fahri Bey'in yaptığı kadroyu beğenmedim ve tek bir isteğim var İbrahim Tatlıses'le çalışmak dedim. Sonra Ebru Gündeş, 'Bende kadroda olayım hatta dönüşümlü olarak sahne yapalım' dedi. İbrahim (Tatlıses) abiye söyledim o da 'tamam' dedi.