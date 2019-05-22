Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş'e tepki: Etmediği küfür kalmadı
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, yıllardır küs olduğu Ebru Gündeş'e sitem ederek onu asla affetmeyeceğini söyledi.
Yılmaz Morgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konu oldu. Morgül, meslektaşı Ebru Gündeş'le nasıl küstüklerini anlatırken onu asla affetmeyeceğini söyledi.
''Kadroda olmak istedi'': Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş'le yıllar öncesine dayanan küslüklerini şu sözlerle anlattı: "Biz aynı şirketteydik ve ilk gazino çalışmamızdı. Gündeş, Fahrettin Aslan beni çağırdığında 'Yılmaz beni de söyle' dedi. O benden iki yıl önce albüm çıkararak piyasaya çıktı. Fahir Bey'e söyledim cevap vermedi. Sonra ben Fahri Bey'in yaptığı kadroyu beğenmedim ve tek bir isteğim var İbrahim Tatlıses'le çalışmak dedim. Sonra Ebru Gündeş, 'Bende kadroda olayım hatta dönüşümlü olarak sahne yapalım' dedi. İbrahim (Tatlıses) abiye söyledim o da 'tamam' dedi.
''Bana yakışmayacak küfürler edildi'': Çalışmamızın birinci haftasından itibaren benim assolist olmamla ilgili bir karar alındı. Ebru Gündeş de İbrahim Tatlıses'ten önce çıkmaya başladı. Bu karar verildikten sonra bana yapmadığını bırakmadı. Çok şeyler yaptı ben anlatamam. Bana yakışmayacak küfürler edildi. Ben bu yüzden kendisine çok kırgınım ve hiçbir zamanda affetmeyeceğim.
''İbrahim Bey burada sinirlendi'': İbrahim Bey sahneye çıkacaktı Ebru Gündeş iki eser daha fazla okudu. İbrahim Bey bana gelerek 'solistliğini yap' dedi. Ben de güzel bir dille kağıda yazı yazarak İbrahim Bey burada sinirlendi diyerek sahneden inmesini söyledim. Gazino adabı böyledir.