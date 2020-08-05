Yılmaz Morgül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve kendini yakacağını söyledi

Günümüzde yaşanan kötü olarak sitem eden Yılmaz Morgül, "Kadın cinayetlerinde, çocuğa cinsel istismarda ve cinayetlerinde, hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük, artık idam çıksın, bunu yapacak sayın Cumhurbaşkanıdır. Eğer idam çıkmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" açıklamasıyla şaşırttı.