Yılmaz Morgül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve kendini yakacağını söyledi
Yılmaz Morgül yine yaptığı açıklama ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Morgül, idamın gelmesini aksi takdirde kendisini 'sembolik' olarak yakacağını söyledi.
Nişantaşı'nda ses sanatçısı Belkıs Özener ve Pelin Suade ile beraber alışveriş yaptığı anlarda kameraların objektifine takılan Yılmaz Morgül, yine olay açıklamalara imza attı. Morgül, "Ülke olarak mezarlığa döndük. Eğer idam çıkmazsa kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" çıkışında bulundu.
Günümüzde yaşanan kötü olarak sitem eden Yılmaz Morgül, "Kadın cinayetlerinde, çocuğa cinsel istismarda ve cinayetlerinde, hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük, artık idam çıksın, bunu yapacak sayın Cumhurbaşkanıdır. Eğer idam çıkmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" açıklamasıyla şaşırttı.
Yılmaz Morgül, yaptığı açıklamada Demet Akalın, Coşun Sabah gibi isimlere göndermede bulunmadan da geçmedi.
"Ülkemiz hastalıklı insan dolu, yeter artık, idam çıkarsınlar" diyen Yılmaz Morgül, "Pandemi döneminde kim gerçek sanatçı kim değil halkımız gayet iyi anladı. İnsanların asgari ücretle geçindiği, fakirlik çektiği ülkemizde 'geçinemiyorum' diyen sözde şarkıcıların maskeleri düştü. Pandemiden insanlar çok şey öğrendi" dedi.