Yılmaz Morgül 'beni taklit ediyor' deyip Ronaldo'yu hedef aldı: Vücudum ondan daha iyi
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Yılmaz Morgül, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini taklit ettiğini söyleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Paylaşımlarıyla ve söyledikleriyle sıklıkla gündeme gelen Yılmaz Morgül, bu sefer sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamalarda bulundu. Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, bu sefer ünlü futbolcu Ronaldo'ya giydirdi.
2. Sayfa programında Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken ifadelere yer veren Yılmaz Morgül şu şekilde konuştu: “Cristiano Ronaldo beni taklit ediyor. Benim vücudum ondan daha iyi. Boyum 1.84, Ronaldo benden kısa!”
Fotoğrafları karşılaştırıldı: Yılmaz Morgül'ün bu açıklamasının ardından sosyal medyada ikilinin fotoğrafları yan yana koyularak karşılaştırmalar yapıldı. Ancak çoğu kişi, Morgül'ün açıklamalarını ciddiye dahi almadı.
Diyarbakır'daki annelere destek tepkisi: Öte yandan programda Diyarbakır’daki annelerin yanlarına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.