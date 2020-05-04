Yılmaz Erdoğan'dan dizi müjdesi "Babam ile Sosyal Mesafe" çekimleri başladı
Karantina günlerinde yüzleri güldürecek haber Yılmaz Erdoğan'dan geldi. Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından "Babam ile Sosyal Mesafe" isimli bir dizinin çekimlerine başladığının müjdesini verdi.
Başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan, koronavirüs nedeniyle zorunlu karantina altında yeni bir iş ortaya koymaya karar verdi. Karantina günlerini fırsata çevirdi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni dizi müjdesi verdi.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından "Babam ile Sosyal Mesafe" adını verdiği dizinin pilot bölümünün çekimleri için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.
Dizi, eşiyle tartışıp oğlunun evine giden bir adamın öyküsü üzerine kurulu. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince oğluyla aynı evin içinde baş başa kalan babayı Yılmaz Erdoğan canlandıracak. Oğlunu oynayacak isim ise henüz belli değil.
''Babam ile sosyal mesafe'' dizisi BKM tarafından hayata geçirilecek ve zorunlu olarak evde kalınan günlerde yaşananları ekrana yansıtacak.