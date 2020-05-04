Yılmaz Erdoğan'dan dizi müjdesi "Babam ile Sosyal Mesafe" çekimleri başladı

Dizi, eşiyle tartışıp oğlunun evine giden bir adamın öyküsü üzerine kurulu. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince oğluyla aynı evin içinde baş başa kalan babayı Yılmaz Erdoğan canlandıracak. Oğlunu oynayacak isim ise henüz belli değil.