Yılmaz Erdoğan'dan ayrılan Belçim Bilgin yeni sevgilisini herkese duyurdu

YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olan oyuncu, eski eşiyle 2004'teki ilk buluşmasını ise şu şekilde anlatmıştı: "Paris'teydik. Çok heyecanlıydım. Gören olur mu diye endişeliydik.