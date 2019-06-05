Yılmaz Erdoğan'dan ayrılan Belçim Bilgin yeni sevgilisini herkese duyurdu
En son Yılmaz Erdoğan'la ilk buluşmalarını anlatarak gündeme gelen Belçim Bilgin, yeni aşklara yelken açtı.
Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Erdoğan ile ilk buluşmalarını anlatarak gündeme gelen Bilçim Bilgin, yeni bir aşka yelken açtı. Yılmaz Erdoğan'la 12 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Belçim Bilgin, gönlünü reklamcı Selim Can Çelik'e kaptırdı.
Roma'ya tatile giden Bilgin, yeni sevgisili ve arkadaşlarıyla beraber çekindiği pozları, sosyal medya hesabından paylaştı. Bilgin, sevgilisi reklamcı Selim Can Çelik ile sosyal medyada paylaştığı samimi pozlarına ''love'' etiketini de ekleyerek yeni sevgilisini herkese duyurdu.
2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti, 12 senelik evliliğin ardından boşanma kararı almış ve 2018 yılında yollarını ayırmıştı.
YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olan oyuncu, eski eşiyle 2004'teki ilk buluşmasını ise şu şekilde anlatmıştı: "Paris'teydik. Çok heyecanlıydım. Gören olur mu diye endişeliydik.