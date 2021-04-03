Yılmaz Erdoğan ve ÇGHB ekibinden kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek

Çekimlerde yer almayan Yılmaz Erdoğan ise görüntülü olarak bağlanarak şunları söyledi:

"Biz BKM ekibi olarak daha önce hiç böyle büyük bir sınava hiç denk gelmedik. Bizim için çok değişik bir süreç. En güvenli ve en iyi bakımlarda. Bu hastalığın tartışmasız ilacı sevgi ve moral.''