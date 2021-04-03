Yılmaz Erdoğan ve ÇGHB ekibinden kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Yılmaz Erdoğan ve ÇGHB ekibi, sahnedeki paylaşımlarıyla Arif Güloğlu'na desteklerini açıkladı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibini üzen haber geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. Ekibin genç üyesi Arif Güloğlu'nun lenfoma kanserine yakalandığı ortaya çıktı. ÇGHB ekibi ve Yılmaz Erdoğan, genç oyuncuya desteklerini açıklarken programın son bölümüne damga vuracak anlar yaşanacak.
Arif Güloğlu, lenf kanseri tedavisi görmeye başladığı için ekibinden uzak kaldı. Bu süreçte Güloğlu'nu yalnız bırakmayan ekip, bundan sonraki oyunlarını arkadaşlarına ithafen oynayacak.
Programın yeni bölümünden yayınlanan bir videoda ise Yılmaz Erdoğan ve ekibinin arkadaşlarına verdiği destek anları görüldü.
Çekimlerde yer almayan Yılmaz Erdoğan ise görüntülü olarak bağlanarak şunları söyledi:
"Biz BKM ekibi olarak daha önce hiç böyle büyük bir sınava hiç denk gelmedik. Bizim için çok değişik bir süreç. En güvenli ve en iyi bakımlarda. Bu hastalığın tartışmasız ilacı sevgi ve moral.''