Yılmaz Erdoğan Şeyma Subaşı'nın mesajı üzerinden Acun Ilıcalı'yla dalga geçti
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2 adlı programında yer alan parodi üzerinden Acun Ilıcalı'yı Şeyma Subaşı'nın mesajı üzerinden ti ye aldı.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı katıldığı bir magazin programında cep telefonundan video izletirken eski eşi Şeyma Subaşı’dan gelen bir mesaj ekrana yansımış ve Ilıcalı oldukça zor durumda kalmıştı. Yılmaz Erdoğan da Çok Güzel Hareketler'de yer alan bir parodi üzerinden Şeyma Subaşı'nın mesajıyla ilgili Acun Ilıcalı'yı ti ye aldı.
Şeyma’dan gelen “Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım” şeklindeki mesaj sonrasında zor duruma düşen Ilıcalı her ne kadar bu durumu toparlamaya çalışsa da özellikle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.
Şeyma’nın canlı yayında eski eşine attığı bu mesaj Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinin de ilgi alanına girince bir parodi olarak ekrana yansıdı.
Programın alt yapı ekibi tarafından ti'ye alınan o mesaj sonrasında yorumda bulunan Yılmaz Erdoğan, bu konunun sahneye taşınması karşısında şunları söyledi: