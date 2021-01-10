Yılmaz Erdoğan gizemli arkadaşı ile yakalandı ne yapacağını şaşırdı: Kaybol

2018 yılında Belçim Bilgin'den boşanan başarılı yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan bir süredir aşk hayatına ara vermişti. Çok Güzel Hareketler 2 programının yönetmen koltuğunda oturan Erdoğan bu süreçte kendini işlerine vermişti.