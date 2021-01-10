Yılmaz Erdoğan gizemli arkadaşı ile yakalandı ne yapacağını şaşırdı: Kaybol
Ekranların sevilen ismi Yılmaz Erdoğan, gizemli arkadaşı ile yakalanınca gazetecilere tepki gösterdi.
2018 yılında Belçim Bilgin'den boşanan başarılı yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan bir süredir aşk hayatına ara vermişti. Çok Güzel Hareketler 2 programının yönetmen koltuğunda oturan Erdoğan bu süreçte kendini işlerine vermişti.
‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü' adlı sinema filminin çekimlerini tamamlayan Yılmaz Erdoğan, Etiler'de genç bir kadınla görüntülendi.
Oyuncu Yılmaz Erdoğan, genç bir kadınla Etiler’de görüntülendi. 53 yaşındaki Erdoğan, soru soran muhabire çok sinirlendi.
Geçtiğimiz gün ara sokaklarda yürürken objektiflere yakalanan Yılmaz Erdoğan panikledi. Ne yapacağını şaşırtan Erdoğan, gazetecilere tepki gösterdi.