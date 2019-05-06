Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin için 4 milyon TL harcadı

Boşandıktan sonra da Yılmaz Erdoğan'la aynı evde yaşamaya devam eden Belçim Bilgin'in tadilat için villa parası kadar tadilat yaptırdığı öğrenildi. Bilgim'in Sarıyer'deki villanın tadilatı için masrafların 4 milyon TL'yi geçtiği konuşuluyor.