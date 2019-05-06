Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin için 4 milyon TL harcadı
Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çifti 2006 yılında başlayan evliliklerini 12 yılın ardından bitirerek yollarını ayırmışlardı.
2016 Yılında evliliklerini bitiren Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çifti "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" açıklamasını yaparak yollarını ayırdıklarını duyurmuşlardı. Çiftin evliliklerinden bir oğulları var.
Rodin Nazım adında bir oğulları olan çiftten Yılmaz Erdoğan, boşanma protokolüne göre Belçim Bilgin'e ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra İstanbul'daki ev ile Bodrum'daki yazlığı vermişti. Boşanma sonrası Belçim Bilgin'in Levent'teki villadan taşınarak Sarıyer'e taşınacağı konuşuluyordu.
Boşandıktan sonra da Yılmaz Erdoğan'la aynı evde yaşamaya devam eden Belçim Bilgin'in tadilat için villa parası kadar tadilat yaptırdığı öğrenildi. Bilgim'in Sarıyer'deki villanın tadilatı için masrafların 4 milyon TL'yi geçtiği konuşuluyor.
Tadilat masraflarının faturasını ise Yılmaz Erdoğan'ın ortak olduğu şirketin ödediği söylentiler arasında.