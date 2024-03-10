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Yılmaz Erdoğan affetmedi: "Ekmeğimizi yiyen it"

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Yılmaz Erdoğan affetmedi: "Ekmeğimizi yiyen it"

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada bir takipçisinin yorumuyla çılgına döndü.

Yılmaz Erdoğan affetmedi: "Ekmeğimizi yiyen it"

Uzun bir aradan sonra senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" adlı diziyle ekranlara dönen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın takipçi krizi tuttu.

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Yılmaz Erdoğan affetmedi: "Ekmeğimizi yiyen it"

Sosyal medyada gördüğü bir yorumu affetmeyen ünlü oyuncu konuyu savcılığa taşıdı.

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Yılmaz Erdoğan affetmedi: "Ekmeğimizi yiyen it"

İddiaya göre sosyal medyada Ayşe K., şahsi hesabından ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir videonun altına yorum yaptı. "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde paylaşımda bulunan kadın, usta oyuncuyu fena kızdırdı.

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Yılmaz Erdoğan affetmedi: "Ekmeğimizi yiyen it"

Sabah'ın haberine göre, Erdoğan, o yorumu affetmedi ve savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu.

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