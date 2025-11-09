Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem! O izinler artık dahil edilmeyecek

BAKANLIKTAN BİLGİ İSTENDİ

KDK, başvuru hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığından bilgi istedi. Gelen cevapta, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 2023'teki görüş yazısında, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesinin" yer aldığı ifade edildi.