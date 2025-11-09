Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem! O izinler artık dahil edilmeyecek
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hafta sonuna denk gelen bayram tatillerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiğine karar verdi. Karar, tüm kamu kurumlarında uygulama birliğini sağlamayı hedefliyor. Böylece Kurban Bayramı ve diğer genel tatiller, hafta sonuna denk gelse bile çalışanların dinlenme hakkını etkilemeyecek.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hafta sonuna denk gelen bayram tatillerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiğini belirterek önemli bir karara imza attı.
Olay, Isparta'da görev yapan bir kamu çalışanının başvurusu ile gündeme geldi. Çalışan, 6-9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilini yıllık izniyle birleştirdiğinde, bayramın hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık izninden düşüldüğünü fark etti. Fazladan düşülen iki günlük iznin iadesini talep eden çalışan, kurumdan olumsuz cevap alınca KDK'ya başvurdu.
BAKANLIKTAN BİLGİ İSTENDİ
KDK, başvuru hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığından bilgi istedi. Gelen cevapta, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 2023'teki görüş yazısında, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesinin" yer aldığı ifade edildi.
Bakanlık, bu görüş kapsamında, yıllık izin süresi içerisinde kalan Kurban Bayramı'nın cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edildiğini, mesai günlerine denk gelen kısmın ise edilmediğini bildirdi.