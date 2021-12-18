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Yıllardır ölüm tehditi alan ünlü oyuncuya suikast! Tania Mendoza oğlunu beklerken öldürüldü

Yıllardır ölüm tehditi alan ünlü oyuncuya suikast! Tania Mendoza oğlunu beklerken öldürüldü

“La Reyna del Sur” olarak da bilinen ünlü oyuncu Tania Mendoza öldürüldü. Tania Mendoza, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. 11 yaşındaki oğlunu almak için futbol akademisine giden Mendoza kurşunların hedefi oldu. Olay yerinde hayatını kaybetti.

Yıllardır ölüm tehditi alan ünlü oyuncuya suikast! Tania Mendoza oğlunu beklerken öldürüldü

Yeryüzünün en tehlikeli ülkeleri listesinde başı çeken Meksika'da, korkunç bir olay yaşandı. Morelos eyaletindeki Cuernavaca şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Mendoza, bir futbol akademisinin kapısında oğlunu beklerken kurşunların hedef oldu. La Mera Reyna del Surfilmiyle tanınan aktris, 11 yaşındaki oğlunu beklerken yanına aniden bir motosiklet yaklaştı ve saniyeler içinde arka arkaya silah sesleri duyuldu.

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Yıllardır ölüm tehditi alan ünlü oyuncuya suikast! Tania Mendoza oğlunu beklerken öldürüldü

Yerel medya, spor tesisinin önünde çocuklarını bekleyen diğer ailelerin de olduğunu ve birçok kurşun isabet eden Tania Mendoza'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini yazdı. 

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Yıllardır ölüm tehditi alan ünlü oyuncuya suikast! Tania Mendoza oğlunu beklerken öldürüldü

Saldırganlar olay yerinden motosikletleriyle hızla uzaklaştı.

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Yıllardır ölüm tehditi alan ünlü oyuncuya suikast! Tania Mendoza oğlunu beklerken öldürüldü

Meksika Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin detay vermedi.

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