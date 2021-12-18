Yıllardır ölüm tehditi alan ünlü oyuncuya suikast! Tania Mendoza oğlunu beklerken öldürüldü

Yeryüzünün en tehlikeli ülkeleri listesinde başı çeken Meksika'da, korkunç bir olay yaşandı. Morelos eyaletindeki Cuernavaca şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Mendoza, bir futbol akademisinin kapısında oğlunu beklerken kurşunların hedef oldu. La Mera Reyna del Surfilmiyle tanınan aktris, 11 yaşındaki oğlunu beklerken yanına aniden bir motosiklet yaklaştı ve saniyeler içinde arka arkaya silah sesleri duyuldu.