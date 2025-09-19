Yıllardır kalbi boştu! Gökhan Özen hayatının aşkını paylaştı...

"İLK DEFA SİZİNLE PAYLAŞIYORUM"

"Duman Gözlüm", "Budala", "Aramazsan Arama" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gökhan Özen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatımla göz önünde olmamayı tercih ettiğimi, şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmediğimi herkes iyi bilir. Bugün ilk defa sizlerle ben paylaşıyorum. Ben paylaşıyorum ki kimseler kafasına göre yorum yapıp, benim için değerli olanı yıpratmasın.