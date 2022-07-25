Yıllardır etrafı kadınlarla çevriliydi Dan Bilzerian'ın son paylaşımı şoke etti!

'Dan evlendiğine göre en büyük rakibim etkisiz hale geldi'

Bazı takipçileri Bilzerian'ın sonunda gerçekten evlendiğini düşündü ve ona mutluluklar diledi. Bazı takipçileri ise onun bir başkasının düğününe gittiğini ve sırf konuşulmak için böyle bir fotoğraf paylaştığını ileri sürdü. Birçok takipçisi "İnanmıyorum" diye yorum yaparken bazıları da "Dan evlendiğine göre en büyük rakibim artık etkisiz hale geldi" tarzında esprili bir şekilde görüşlerini bildirdi.