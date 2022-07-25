Yıllardır etrafı kadınlarla çevriliydi Dan Bilzerian'ın son paylaşımı şoke etti!
Zenginliği ve lüks yaşantısı ile sık sık gündeme gelen Dan Bilzerian paylaştığı, son fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.
Dünyanın en iyi poker oyuncuları arasında ilk sıralarda bulunan Instagram fenomeni Dan Bilzerian, etrafındaki onlarca kızlarla, paralarıyla veya alışılagelmişin dışındaki lüks yaşantısıyla adından sıklıkla bahsettiriyordu. Dan Bilzerian'ın etrafında farklı farklı kızlara görmeye alışık olan takipçilere paylaşılan son fotoğrafla neye uğradığını şaşırdı. Fotoğrafta yanları beyaz çiçeklerle süslenmiş bir yolda Dan Bilzerian, yanında gelinlik giyen bir kadınla birlikte üzerinde damatlıkla yürüyor.
Fotoğrafın altına "sonunda yaptım (I finally did it)" notunu Dan Bilzerian'ın gerçekten evlenip evlenmediğini merak konusu oldu.
Bazı takipçileri Bilzerian'ın evlendiğini kabul ederken bazıları da bunun bir "oyun" olduğunu ileri sürdü. Uzun sözün kısası kimse Dan Bilzerian'ın evlendiğine inanmadı.
'Dan evlendiğine göre en büyük rakibim etkisiz hale geldi'
Bazı takipçileri Bilzerian'ın sonunda gerçekten evlendiğini düşündü ve ona mutluluklar diledi. Bazı takipçileri ise onun bir başkasının düğününe gittiğini ve sırf konuşulmak için böyle bir fotoğraf paylaştığını ileri sürdü. Birçok takipçisi "İnanmıyorum" diye yorum yaparken bazıları da "Dan evlendiğine göre en büyük rakibim artık etkisiz hale geldi" tarzında esprili bir şekilde görüşlerini bildirdi.