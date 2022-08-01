BIST 2.642
DOLAR 17,94
EURO 18,39
ALTIN 1.021,16

Yıllarca Mabel Matiz dedik... Gerçek adını duyanlar şok oldu!

Yıllarca Mabel Matiz dedik... Gerçek adını duyanlar şok oldu!

Kendine has tarzıyla Mabel Matiz milyonlarca gönlü fethetti. Şarkıları ve sesiyle yıllardır dinleyicilerin listelerinde üst sıralarda kalmayı başardı. Herkesin Mabel Matiz olarak bildiği ünlü şarkıcının gerçek ismini duyunca inanamadılar. Bakın gerçek ismi neymiş...

Yıllarca Mabel Matiz dedik... Gerçek adını duyanlar şok oldu!

Milyonların dinlediği Mabel Matiz, kendi tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İmzasını attığı her projeyle çok konuşulan Matiz'in gerçek ismini öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıllarca Mabel Matiz olarak tanıdığımız ünlü şarkıcının ismi aslında bambaşkaymış...

112
Yıllarca Mabel Matiz dedik... Gerçek adını duyanlar şok oldu!

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz de o şöhretlerden biri...

212
Yıllarca Mabel Matiz dedik... Gerçek adını duyanlar şok oldu!

Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor.

312
Yıllarca Mabel Matiz dedik... Gerçek adını duyanlar şok oldu!

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nden mezun olan şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından 2005 yılında öğrenciyken konakladığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını yayınlamıştı.

412