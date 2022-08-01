Yıllarca Mabel Matiz dedik... Gerçek adını duyanlar şok oldu!

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz de o şöhretlerden biri...