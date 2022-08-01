Yıllarca Mabel Matiz dedik... Gerçek adını duyanlar şok oldu!
Kendine has tarzıyla Mabel Matiz milyonlarca gönlü fethetti. Şarkıları ve sesiyle yıllardır dinleyicilerin listelerinde üst sıralarda kalmayı başardı. Herkesin Mabel Matiz olarak bildiği ünlü şarkıcının gerçek ismini duyunca inanamadılar. Bakın gerçek ismi neymiş...
Milyonların dinlediği Mabel Matiz, kendi tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İmzasını attığı her projeyle çok konuşulan Matiz'in gerçek ismini öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıllarca Mabel Matiz olarak tanıdığımız ünlü şarkıcının ismi aslında bambaşkaymış...
Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz de o şöhretlerden biri...
Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor.
İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nden mezun olan şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından 2005 yılında öğrenciyken konakladığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını yayınlamıştı.