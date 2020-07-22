Yıllara meydan okuyor! Billur Kalkavan'ın bikinili pozu olay oldu
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, ilerleyen yaşına rağmen fit vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkartıyor. 57 yaşındaki Kalkavan, son olarak mavi bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.Takipçileri Kalkavan'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdırdı.
Sivri çıkışları ile zaman zaman gündeme gelen oyuncu Billur Kalkavan tatil sezonunu açtı.
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Normalleşmenin ardından Bodrum'a giden oyuncu bikinili paylaşımlarıyla konuşuluyor.
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Son olarak mavi bikinisiyle çektiği selfieyi paylaşan Kalkavan'a beğeni ve yorum yağdı.
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Birçok takipçisi Kalkavan'ı "Sanki 57 değil 37 yaşında gibi duruyorsun" gibi yorumlarla iltifat yağmuruna tuttu.
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