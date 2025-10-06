Yıllar sonra sahnede! Mutlu Kaya hayallerine kavuştu...
Diyarbakır’da erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, 10 yıl aradan sonra sahneye çıkıp şarkı söyledi.
Ses yarışmasıyla tanınan ve 2015 yılında erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya, yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıktı.
UZUN YILLAR SONRA SAHNEDE
Sibel Can tarafından keşfedildikten sonra adını duyuran Mutlu Kaya, geçirdiği silahlı saldırı sonrası uzun bir tedavi süreci yaşadı. Bu süreçte ablasını da kaybeden Kaya, fizik tedavi ve sporla iyileşme yolunda ilerledi. Geçtiğimiz günlerde destek almadan ayakta durmayı başaran Kaya, "Sahra" filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkarak sevenleriyle buluştu. Ablası Songül Kaya ile birlikte düet yapan Mutlu Kaya, dinleyicilerden büyük alkış aldı.
NE OLMUŞTU?
Lisede müzik eğitimi alan Mutlu Kaya, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi birinci sınıf öğrencisiyken bir ses yarışmasına katıldı.
Kaya'nın 2015 yılındaki bu performansı tüm Türkiye'de konuşuldu.