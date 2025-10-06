Yıllar sonra sahnede! Mutlu Kaya hayallerine kavuştu...

UZUN YILLAR SONRA SAHNEDE

Sibel Can tarafından keşfedildikten sonra adını duyuran Mutlu Kaya, geçirdiği silahlı saldırı sonrası uzun bir tedavi süreci yaşadı. Bu süreçte ablasını da kaybeden Kaya, fizik tedavi ve sporla iyileşme yolunda ilerledi. Geçtiğimiz günlerde destek almadan ayakta durmayı başaran Kaya, "Sahra" filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkarak sevenleriyle buluştu. Ablası Songül Kaya ile birlikte düet yapan Mutlu Kaya, dinleyicilerden büyük alkış aldı.