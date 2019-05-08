Yıllar sonra ortaya çıktı! Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat'ı bakın ne halde
Bir zamanların unutulmaz dizisi Ferhunde Hanımlar'ın iki usta oyuncusu seneler sonra buluştu. İpek Çeken ve Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen fotoğraf dizi hayranlarını sevindirdi.
Eskilerin efsane dizisi Ferhunde Hanımlar'ın iki başrol oyuncusu Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, yıllar sonra bir araya geldi. Tam 6 yıl boyunca birlikte oynayan ikili, bu buluşmadan fotoğraf da yayınladı.
Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar’ın Nevzat ve Selçuk’u yıllar sonra bir arada" notuyla, sosyal medya sayfasında paylaştı. Bu paylaşıma, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
İpek Çeken kimdir?
İpek Çeken, 1966 yılında Ankara’da doğmuştur. İpek Çeken, Tiyatro ile birlikte müzik çalışmaları da yapmış olup TRT Ankara Çocuk Korosu ve TRT Ankara Gençlik Korosunda korist olarak çalışmalarda bulundu. Ayrıca tiyatro oyunculuğu ile birlikte aynı zamanlarda Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde de bulundu.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra reklam filmleri, televizyon dizilerinde, eğitim ve magazin programlarında oyuncu ve sunucu olarak da yer aldı.