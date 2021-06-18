Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Demet Akalın'ın albüm kapağındaki fotoğraf çalıntı' iddiası!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 2014'te çıkardığı Rekor adlı albüm kapağındaki görselin çalıntı olduğu iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi.İnstagram'dan yayın yapan magazin sayfalarının haberine göre,Demet Akalın'ın albüm kapağında, dünyaca ünlü Dolce Gabbana markasının modelinin fotoğrafına photoshop ile müdahale edilerek albüm kapağına konulmuş.Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile ayrılan Hadise'ye 'şarkı öncesi reklam yapıyor' diyen Demet Akalın'ın bu iddialara ne diyeceği ise merak konusu.
Magazin gündeminin önemli figürlerinden Demet Akalın'la ilgili bomba iddia... Akalın'ın 2014'te çıkardığı albümündeki kapağında çalıntı fotoğraf kullanıldığı ortaya çıktı.
Akalın'ın fotoğrafıyla ilgili ortaya atılan iddialarda, Dolce&Gabbana markasının 2013-2014 kreasyonundan paylaşılan fotoğrafı fark eden Türk takipçilerin, Akalın'ın kafasının Photoshop uygulamasıyla modelin vücuduna oturtulduğunu fark ettiği ve gerçeğin böyle ortaya çıktığı ifade edildi.
Çok yakında yeni şarkısı yayınlanacak olan Hadise'nin, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrılmasını "şarkı öncesi reklam" olarak yorumlayan Akalın'ın bu iddialara vereceği cevap merak ediliyor.
Demet Akalın, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberlerine ilişkin paylaşım yapan sitelerden birinde, Hadise'yi çok kızdıracak bir yoruma imza atarak, Hadise'nin bu ayrılığı yeni çıkacak şarkısı öncesinde 'ses getirmek ve dikkat çekmek' amacıyla gerçekleştirdiğini ima etmişti.